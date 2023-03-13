لسبب طريف.. #حسين_عبدالغني لا يتمنى فوز #الأهلي بدوري الدرجة الأولى (فيديو)

كشف حسين عبد الغني، نجم الأهلي السابق، عن عدم رغبته في تتويج الفريق بدوري الدرجة الأولى، الذي يُشارك فيه هذا الموسم.

وقال «عبد الغني» خلال استضافته في برنامج «ملعب SBC»: «لا أحب تواجد هذه البطولة في تاريخ الأهلي، ولا أرغب إلا بعودة الفريق إلى دوري المحترفين».

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى حالياً، لكنه مهدد بفقدان هذه الصدارة، بعد خسارته أمام الرياض في جدة، أمس، وذلك حال فوز الحزم على أحد، مساء غداً الثلاثاء، ضمن الجولة 26 من المسابقة.