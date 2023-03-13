تنبيه من “ #الأرصاد” لسكان #نجران : أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة حتى هذا الموعد

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، مع شبه انعدام في الرؤية على مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، يدمة .

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الساعات الأولى من صباح الغد .