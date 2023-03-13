الأخبار الإقتصادية

انهيار جديد.. #الليرة_اللبنانية تقترب من تسجيل 95 ألفا لـ #الدولار الواحد

متابعات _ الوئام
13 مارس 2023 · < 1 minute
الليرة اللبنانية
الليرة اللبنانية