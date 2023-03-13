بعد اعتقال دام 17 عامًا.. #إسرائيل تفرج عن “#شيخ_الأسرى” الفلسطينيين

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن شيخ الأسرى، اللواء في السلطة الفلسطينية فؤاد الشوبكي بعد انتهاء محكوميته البالغة 17 عامًا.

وهنأ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بالإفراج عن الشوبكي، الذي وصفه بأنه "شيخ الأسرى"، مطالبًا بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

وجرى الإفراج عن الشوبكي "83 عاما" عبر حاجز ترقوميا العسكري في الخليل جنوب الضفة الغربية، بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية.

كان الشوبكي الذي يشغل عضوية المجلس الثوري لحركة فتح، مسؤولًا عن الإدارة المالية المركزية العسكرية في الأجهزة الأمنية الفلسطينية قبل اعتقاله عام 2006.

واتهمت إسرائيل الشوبكي بالمسؤولية عن محاولة تهريب معدات عسكرية إلى الأراضي الفلسطينية عام 2002 في قضية سفينة "كارين أيه" التي ضبطتها في البحر الأحمر.