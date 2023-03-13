” #الصحة”: بعثة صندوق النقد الدولي تزور مستشفى ” #صحة” الافتراضي

زارت بعثة صندوق النقد الدولي مستشفى صحة الافتراضي اليوم، وذلك في مقر المستشفى في المدينة الرقمية في الرياض.

واطلعت البعثة على الخدمات الصحية الافتراضية التي يقدمها المستشفى عن بعد، من خلال جسر صحي يقدم الخدمات الصحية المميزة عبر أطباء من ذوي الخبرات في التخصصات الدقيقة, كما اطلع فريق البعثة على تجربة" الصحة" في تقديم خدمات الرعاية الصحية الافتراضية باستخدام أحدث التقنيات.

ويعد مستشفى الصحة الافتراضي من المبادرات ذات الأولوية في برنامج تحول القطاع الصحي ضمن مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، لتعزيز ثقافة الطب الافتراضي في الجهات الصحية، وتقدم أفضل الخدمات الصحية الافتراضية على المستوى الوطني والعالمي.