الكرملين: #بوتين قد يحضر قمة #مجموعة_العشرين بالهند

قال الكرملين، اليوم الإثنين: إنه لا يستبعد حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة قادة مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والناشئة المقرر عقدها في التاسع والعاشر من سبتمبر في الهند.

ولم يسافر بوتين حتى الآن إلى أراض خارج الاتحاد السوفيتي السابق، منذ أن أرسل قواته المسلحة إلى أوكرانيا في فبراير 2022، ولم يحضر قمة مجموعة العشرين في نوفمبر التي انعقدت في إندونيسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "لا يمكن استبعاد ذلك، تواصل روسيا المشاركة بشكل كامل في إطار عمل مجموعة العشرين، وتنوي الاستمرار في ذلك".