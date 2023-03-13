تحت شعار «مع بعض طول السنة»…. انطلاق تقويم فعاليات جدة 2023

أعلن الأمير عبدالله بن بندر بن عبد العزيز، رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة لعام 2023م، انطلاق فعاليات مدينة جدة لعام 2023م، بشكل فريد ومميز هذا العام، امتداداً لنجاح موسم جدة في العام الماضي، بحيث تكون هذه الفعاليات بتناغم مستمر ممتد على مدار العام حتى نهاية العام الجاري، ضمن «تقويم فعاليات جدة»، وذلك تحت شعار: «مع بعض طول السنة».

وقال الأمير عبدالله بن بندر إن «تقويم فعاليات جدة لعام 2023م» سيستمر طوال العام الجاري، وسيكون بشكل مختلف، امتداداً ومواكبة لرؤية سمو ولي العهد -حفظه الله- في هذا القطاع، بما يلبي رغبة مختلف الفئات من الزوار محلياً وعالمياً داخل المملكة وخارجها.

وأوضح أن «تقويم فعاليات جدة لعام 2023م» سيتضمن عدداً من المهرجانات والفعاليات العالمية والثقافية والبحرية، والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً كفعاليات لأول مرة على مستوى المملكة، تعكس ما وصلت إليه السعودية في صناعة الترفيه، وبما يسهم في تعزيز مكانة جدة كوجهة سياحية عالمية، والتعريف بثقافة المملكة وحضارتها وإرثها، والمواقع السياحية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي بها.

ورفع شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يوليانه من عناية ودعم مستمر لجعل قطاع الترفيه أحد القطاعات الرائدة في المملكة، بما يسهم في رفع جودة الحياة.

وأشار إلى أن «تقويم فعاليات جدة» على مدار عام 2023م، سيستقطب كُبرى الشركات المحلية الوطنية والعالمية، لخلق فعاليات متنوّعة ومبتكرة مناسبة لجميع الفئات المتنوعة من الزوار ومختلف الأعمار، وتحاكي طبيعة جدة الساحلية، وتعكس هويتها وعمقها بمختلف المهرجانات.

وشدد على أن امتداد فعاليات تقويم جدة على مدار عام 2023م سيصنع وهجاً لدى الزوار من داخل المملكة وخارجها، عبر تجربة فريدة لا تُنسى تحت شعار: «مع بعض طول السنة».