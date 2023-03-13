«BBC» ترضخ لحملات الغضب وتتراجع عن فصل #جاري_لينكر

تراجعت هيئة الإذاعة البريطانية «BBC»، أمس الإثنين، عن قرارها بوقف الإعلامي الرياضي العالمي جاري لينكر، وأعلنت عودة برنامجه «مباراة اليوم» على شاشتها، وذلك بعد حملات مقاطعة لها من قبل نقاد ورياضيون، إلى جانب الغضب الشعبي ضدها.

وتعرضت «BBC» لانتقادات حادة من العاملين لديها، وموجة غضب عارمة من أطراف عدة، عقب فصلها لـ«جاري لينكر» بسبب انتقاده لمشروع قانون الهجرة الجديد، الذي قدمته الحكومة البريطانية إلى البرلمان.

وأعلن «لينكر» عبر حسابه على «تويتر» عودته إلى «BBC» قائلاً: «رغم صعوبة الأيام القليلة الماضية، إلا أنها لا تقارن بالاضطرار إلى الفرار من منزلك، من الاضطهاد أو الحرب، بحثًا عن ملجأ في أرض بعيدة.. إنه لمن دواعي سرورنا أن نرى التعاطف مع محنتهم - في إشارة إلى اللاجئين - من قبل العديد منكم».

وسلطت شبكة «CNBC» الأمريكية الضوء على هذه الأزمة، مشيرة إلى أن ««BBC تحاول أن تنأى بنفسها من الوضع الحالي، بعد التمرد الكبير في قسم الرياضة لديها.

وبدأت الأزمة بنشر جاري لينيكر، وهو المضيف التلفزيوني والنجم الأعلى أجراً في «BBC»، تعليقًا على تويتر، الثلاثاء الماضي، رفض فيه سياسة الهجرة الجديدة في المملكة المتحدة، فاعتبرته هيئة الإذاعة البريطانية «انتهاكًا لقواعد الحياد».

وجاء تعليق «لينكر» عقب نشر حكومة المملكة المتحدة، مقطع فيديو لوزيرة الداخلية سويلا برافرمان، تكشف تفاصيل قانون الهجرة البريطاني الجديد المثير للجدل.

كما أن الإعلامي ولاعب كرة القدم السابق نشر تغريدة أخرى، وصف فيها مشروع القانون بأنه: «سياسة قاسية تستهدف الأشخاص الأكثر ضعفًا، بشكل لا يختلف كثيرًا عن تلك التي استخدمتها ألمانيا في الثلاثينيات».

وأصدرت «BBC» قراراً بفصل «لينكر»، لكنه أدى إلى رد فعل عنيف للغاية من قبل المعارضين، تجلى في توقف معظم البرامج الرياضية على كل من التلفزيون والراديو في الشبكة، بعدما توقف باقي المذيعين عن العمل، احتجاجًا على ما بدر من الإدارة.