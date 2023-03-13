مؤشر_سوق_الأسهم_السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10305.09 نقاط

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 78.09 نقطة، ليقفل عند مستوى 10305.9 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 169 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 139 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات جبل عمر، والدوائية، وصناعة الورق، والمواساة، وساكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات العربي، و دار الأركان، وزين السعودية، و مبكو، و وفرة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.45% و 5.86% .

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وجبل عمر، ودار الأركان والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وثمار، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 72.27 نقطة ليقفل عند مستوى 19037.57 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 35 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 421 الف سهم.