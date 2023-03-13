متحدث #الأرصاد يكشف سر #إعصار_الطائف.. ويوجه «نصيحة للجميع» (فيديو)

كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، تفاصيل الإعصار الذي شهدته محافظة الطائف في منطقة مكة المكرمة، وتم تداول مشاهد له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إعصار قمعي

وذكر المتحدث عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أن «الظاهرة الجوية المرصودة في محافظة الطائف تصنف كـ(إعصار قمعي)، ولا يتكرر حدوثها بشكل دائم، وغالباً ما يرتبط حدوثها بالعواصف الرعدية الشديدة، وتحدث في نطاق ضيق ولفترة زمنية محدودة، وقد رصد المركز تكرار هذه الحالة خلال السنوات الماضية».

وأضاف: «بالرغم من كون الظاهرة محدودة التأثير، إلا أننا ننصح الجميع بعدم الاقتراب منها، وأخذ الاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات، والتواصل مع المركز الوطني للأرصاد للإبلاغ عنها، من خلال وسائل التواصل أو الرقم (1987)».

إعصار الطائف

وكان مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو، يُظهر حدوث إعصار قوي شمال محافظة الطائف في منطقة مكة المكرمة، أمس الأحد.

ونشر معاذ الأحمدي، عضو الجمعية العلمية السعودية للأرصاد الجوية، فيديو للإعصار، وكتب معلقاً عليه: «في ظروف جوية خطيرة، تشكل إعصار قمعي شمال محافظة الطائف، عصر أمس الأحد، وتسبب في إصابة شخص وحوادث جسيمة».

وأفاد المتخصص في كلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة بجامعة الملك عبدالعزيز بتشكل إعصار قمعي مماثل في الحريضة بمنطقة عسير.

وبَين أن الإعصار يتشكل من حالة عدم الاستقرار ما بين الهواء الدافئ الرطب والبارد الجاف، وذلك بسبب شدة الاضطرابات الجوية.

وأضاف: «الحمل الحراري convection كان عالياً، والفوارق الحرارية والرطوبة شديدة ما بين السطح والعلو، وأيضاً رياح القص».

واختتم بقوله: «لا يُستبعَد أن يتكرر ذلك في مناطق المملكة خلال الفترة المقبلة».