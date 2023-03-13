تحت رعاية #ولي_العهد.. انطلاق #كأس_العلا_للهجن غدًا بجوائز تزيد على 80 مليون ريال

تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، تنطلق منافسات كأس العلا للهجن، غداً الثلاثاء، وتستمر حتى الجمعة المقبل الموافق 17 مارس الجاري، بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن.

وتشهد المنافسة 16 شوطاً، بواقع 6 أشواط مخصصة لرياضة الماراثون، و10 أشواط لسباقات الهجن. كما سيتضمن الحدث عدداً من الفعاليات المتنوعّة المتوفرة للحضور، تشمل عروضاً فنية وموسيقية وثقافية، إلى جانب وجود سوق تراثية فريدة من نوعها، ومعارض فنيّة وحرفية تظهر الثقافة العريقة للهجن. وتبلغ قيمة الجوائز الإجمالية للمسابقة أكثر من 80 مليون ريال.

ويجمع كأس العلا للهجن على مدى 4 أيام متتالية، 40 من أفضل هجن السباقات في المنطقة، للتنافس على الفوز بأكبر جائزة في تاريخ سباقات الهجن. ويتميز كل يوم في البطولة بنوع مختلف من السباقات، ويختبر السرعة والقدرة والتحمل لسفن الصحراء المذهلة.

ويهدف كأس العلا للهجن، الذي يعد المناسبة الأقوى والأغلى، وبمثابة كأس العالم للهجن، إلى الاهتمام بتطوير رياضة الهجن العريقة، التي تعد جزءاً من إرث المملكة وثقافتها، إضافة إلى إبراز تاريخ العلا العريق المملوء بالمواقع الأثرية والثقافية والطبيعة الخلابة والمذهلة.

وتحظى رياضة الهجن وسباقاتها باهتمام خاص من الحكومة الرشيدة، التي تسعى إلى تطويرها وفق رؤية طموحة تواكب التقدم، وتحافظ على تراث وأصالة المملكة، بينما تأتي أهمية مثل هذه السباقات في جذب عشاق الهجن من المواطنين والمقيمين والسياح، بعدما حجزت هذه الرياضة مكانتها، بوصفها أكثر الرياضات شعبية وعراقة في الجزيرة العربية.