كريستيانو_رونالدو يتعرض لعملية احتيال ويخسر 300 ألف دولار

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الحالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي سابقا، لعملية احتيال من جانب وكيلة سفريات، وذلك عام 2021 حسبما أشار موقع "sportsmanor" الهندي.

وقعت العملية في سبتمبر 2021، عندما اتصلت تلك الوكيلة بكريستيانو رونالدو، ووعده بطائرات خاصة والعديد من الرحلات الفاخرة حول العالم مع أصدقائه وعائلته مقابل مبلغ معين من المال.

وثق الدون بها، وشارك رقم بطاقته الائتمانية معها وخسر الدون 300 ألف دولار بسبب تلك العملية، علما بأن زميل الدون في المنتخب البرتغالي ناني تعرض لنفس العملية، فضلا عن خورخي مينديز وكيل الدون، الثنائي تعرض للنصب من جانب نفس الوكيلة.

واعتمدت المتهمة ماريا سيلفا البالغة من العمر 53 عاما، في تلك العمليات، على التواصل مع اللاعبين البارزين والمشهورين، وتقديم عروض لرحلات فاخرة، والحصول على نفقات منهم، حيث اعتمدت على تحويل الأموال إلى حسابها الشخصي بدلا من الحساب المصرفي لشركة السفر.

وتم القبض على ماريا وحُكم عليها بالسجن لمدة 4 سنوات في عام 2021 بسبب أخطائها، وعمليات النصب، والتي كان آخرها على كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي الحالي