من عمل صالحاً.. ابن يتبرع لوالده بكلية بعد 24 عاماً من تبرع الأب لشقيقته

قبل 24 عاماً كاملة، تبرع أحمد أبو رادية عسيري بكليته إلى شقيقته، لإنهاء معاناتها من الفشل الكلوي، الذي عانت منه طويلاً قبل تدخل الشقيق.

وبعد هذه الفترة الطويلة، أصيب "أبو رادية" هو الآخر بالفشل الكلوي، ولأنه كما يقول الله تعالى: "من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون"، وجد الأب من يكرر عمله الصالح مع شقيقته.

فقد تبرع الابن مرزوق ابن أحمد أبو رادية عسيري بإحدى كليته للأب، لينهى معاناته مع الغسيل لسنوات.

وخضع الأب والابن للجراحة، صباح اليوم الاثنين، في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، بعد إجراء الفحوص الطبية ومطابقة التحاليل، وهما الآن في صحة جيدة.