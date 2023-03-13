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ركلات الترجيح تقود #الاتحاد لنصف نهائي #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين أمام #الفيحاء
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أخبار الرياضة
ركلات الترجيح تقود #الاتحاد لنصف نهائي #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين أمام #الفيحاء
13 مارس 2023
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صحيفة الوئام الالكترونية
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