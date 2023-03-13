توتنهام يحسم انتقال #هاري_كين إلى #مانشستر_يونايتد

لا يزال مستقبل قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين غامضا، بعد فشل توتنهام في الفوز بأي ألقاب مرة أخرى وتقلص موسمه إلى الهدف الوحيد المتمثل في إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم ذلك، أشار تقرير من صحيفة "أتلتيك" الإنجليزية، إلى أنه على الرغم من خيبة الأمل والفوضى المحيطة بالنادي، فإن توتنهام يرغب بشدة في الحفاظ على كين ولا يفكر حتى في فكرة البيع.

ولا يزال مانشستر يونايتد يبحث عن مهاجم جديد، ومن المرجح أن يجعل الشياطين الحمر المهاجم الدولي الانجليزي رأس أولوياتهم هذا الصيف.

ولا يزال مانشستر يونايتد مرتبطا ارتباطا وثيقا بكين، حيث يزعم التقرير أنه من بين الخيارات الرئيسية التي ينظر فيها النادي، ومع ذلك فإن تركيز توتنهام الكلي ينصب على ربط كين بعقد جديد، حيث ينتهي عقده الحالي في صيف عام 2024.