نائب أمير الرياض يمازح أحد المرضى المنومين بمستشفى وادي الدواسر (فيديو)

زار الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض مستشفى وادي الدواسر العام.

وكان في استقباله محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، ومدير عام الشوون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني، ورئيس التجمع الصحي الأول الدكتور صالح التميمي، ومدير مستشفى وادي الدواسر العام الأخصائي ياسر آل شملان.

واطلع نائب أمير الرياض على الخدمات الطبية المقدمة والتقى الأطباءَ والمراجعين والمرضى، واستمع لاحتياجاتهم وانطباعاتهم عن الرعاية والعلاج الطبي.

ومازح سمو نائب أمير الرياض خلال جولته في المستشفى أحد المرضى المنومين حول جودة الرعاية الصحية المقدمة له قائلا: "ما قصروا معك في شيء"، ليرد الشخص المنوم ضاحكًا، أن الخدمة متميزة خلال فترة تنويمه وعلاجه.

بعد ذلك استمع الأمير محمد بن عبدالرحمن لعرض عن الخدمات التي يقدمها تجمع الرياض الصحي الأول بمحافظة وادي الدواسر، واطلع على معرض تثقيفي بعنوان "دواؤك و غذاؤك قبل رمضان" وبرنامج "اسألني عن التحول الصحي".