تراجع أسعار #النفط.. وخام “#برنت” يُلامس 80 دولاراً للبرميل

انخفضت أسعار النفط لأكثر من دولار خلال تعاملاتها الصباحية اليوم الثلاثاء، مقارنة بالأسعار التي شهدتها خلال الفترة الماضية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتا، أو 1.03%، إلى 79.94 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:10 بتوقيت غرينتش.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتا، أو 1.1%، إلى 73.98 دولار للبرميل.

وهبط برنت أمس الاثنين إلى أدنى مستوياته منذ مطلع يناير بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر.

وأثار الإغلاق المفاجئ لمجموعة إس.في.بي المالية مخاوف بشأن المخاطر التي تواجهها بنوك أخرى بسبب موجات الزيادة الحادة في أسعار الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على مدار العام الماضي.