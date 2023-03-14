تنبيه من “#الأرصاد” لسكان #عسير و #جازان : #أمطار غزيرة وجريان للسيول حتى هذا الموعد   

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة العاشرة مساءً.

كما نبّة المركز الوطني للأرصاد اليوم ، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية ، وتساقط للبرد ، وجريان السيول ، على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة ، والدرب ، والطول ، وبيش ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.