أول تصريح للرئيس الجديد لبنك”#سيليكون_فالي” بعد أيام من إشهار إفلاسه

في أول تصريح له عقب تعينه رئيسا تنفيذيا لبنك "سيليكون فالي"، قال تيم مايوبولوس، إن البنك مفتوح ويزاول أنشطته كالمعتاد وذلك في رسالة طمأنة للعملاء، عقب انهيار البنك منذ عدة أيام.

وأضاف :"أتطلع للتعرف على عملاء بنك سيليكون فالي، لقد أتيت إلى هذا المنصب بخبرة في هذا النوع من المواقف، وكنت جزءا من فريق القيادة الجديد الذي انضم إلى فاني ماي في أعقاب الأزمة المالية في 2008-2009 وعملت رئيسا تنفيذيا لفاني ماي من 2012 إلى 2018".

يذكر أن المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، عينت أمس الاثنين، تيم مايوبولوس، رئيسا تنفيذياً للبنك الذي تم إعادة تأسيسه تحت اسم (Silicon Valley Bank NA ) بعدما سيطرت الجهة التنظيمية على مؤسسة (SVB) المالية عقب انهيارها، الذي دفع الأسهم للهبوط وأثار مخاوف من انتقال العدوى إلى الأسواق العالمية.