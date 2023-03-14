بـ37 مليار دولار.. مصادر تتوقع أن تبيع #بوينج قرابة 80 طائرة 787 دريملاينر لـ #الخطوط_السعودية و #طيران_الرياض

توقعت مصادر أن تبيع شركة بوينج قرابة 80 طائرة 787 دريملاينر لكل من الخطوط الجوية العربية السعودية وشركة طيران الرياض.

أسعار الطائرات

وقالت المصادر بحسب ما نقلته وكالة رويترز، نقلا إنه من المتوقع أن تبلغ أسعار الطائرات ما يقرب من 37 مليار دولار.

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن تشتري شركتا الطيران في المجمل 78 طائرة من طراز بوينج 787 ولديها خيارات لشراء 43 أخرى.

وأعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أول أمس، تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة طيران الرياض، الناقل الجوي الوطني الجديد.

وتوقع توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي للشركة، أن يشهد مطلع عام 2025 استلام أول طائرة عريضة الهيكل، وإطلاق أولى الرحلات الدولية للناقلة الوطنية السعودية الجديدة.