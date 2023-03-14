الأسهم المالية العالمية تفقد 465 مليار دولار من قيمتها بسبب سيليكون فالي بنك

فقدت الأسهم المالية العالمية 465 مليار دولار من قيمتها السوقية على مدار يومين، مع خفض المستثمرين لتعرضهم للمصارف حول العالم عقب انهيار "سيليكون فالي بنك".

واتسعت تلك الخسائر الثلاثاء مع تراجع مؤشر "إم إس سي آي آسيا باسيفيك فاينانشلز" بحوالي 2.7% إلى أدنى مستوياته منذ التاسع والعشرين من نوفمبر، حسبما نقلت "بلومبرج".

وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة بمؤشر "إم إس سي آي" المالي العالمي، و"إم إس سي آي إي إم" المالي بحوالي 465 مليار دولار منذ الجمعة الماضية، وكانت البنوك الأمريكية هي الأكثر تضررًا.

ويعد سهم "فرست ريبابلك بنك" أكبر الخاسرين بمؤشر "إم إس سي آي" المالي العالمي خلال تلك الفترة، إذ انخفض بحوالي 73% خلال ثلاث جلسات.

وجاء ذلك بعد مخاوف من أن الشركات المالية قد تتأثر من استثماراتها في السندات والاستثمارات الأخرى بسبب القلق الذي سببه انهيار "سيليكون فالي بنك".