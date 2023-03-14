“ميزة جديدة”.. “#واتساب” يتيح قراءة الرسائل دون فتح #التطبيق

طرح تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب" ميزة جديدة تمكن المستخدمين من قراءة الرسائل من دون شعور الراسل أنها قُرأت بالفعل، حيث تخص هذه الرسالة مستخدمي أجهزة" أندرويد".

ويتم استخدام هذه الميزة من خلال أن يضغط المستخدم باستمرار على الصفحة الرئيسية على هاتفه، بعد ذلك، سيحتاج إلى النقر فوق "الأدوات" وستعرض الشاشة الرئيسية جميع الأدوات المحددة المتاحة.

وفي هذه المرحلة، يحتاج إلى البحث عن أداة "واتساب" وسحبها إلى الشاشة الرئيسية والنقر فوق "تم" عند نقل الأداة بنجاح إلى الصفحة الرئيسية. ويمكنه أيضا جعلها في وضع ملء الشاشة، ما يسهل قراءة الرسالة.

وبعد اكتمال ذلك، يقوم بالتمرير لأسفل لقراءة جميع السائل (ستكون أحدثها في الأعلى) ، أما إذا نقر على الرسالة نفسها فستكون هذه الحيلة المفيدة بلا فائدة.