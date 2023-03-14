أبرزها “#سيليكون_فالي”.. 3 بنوك أمريكية تتعرض للإفلاس خلال أسبوع

لم يكن بنك" سيليكون فالي" الوحيد الذي تعرض للإفلاس في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعرض بنكان آخران للإفلاس.

ووفقاً لـ"الشرق"، فإن بنك سيجنتشر قد تعرض للإفلاس رغم أن أصوله كانت تبلغ 110 مليار دولار، وكذلك بنك سيلفر جيت الذي تبلغ أصوله 11.4 مليار دولار.

الجدير بالذكر أن بنك" سيليكون فالي" تعرض للإفلاس خلال الأيام الماضية رغم أن أصوله بلغت حوالي 212 مليار دولار.

على جانب آخر، قال تيم مايوبولوس، الرئيس التنفيذي الجديد للبنك إن البنك مفتوح ويزاول أنشطته كالمعتاد وذلك في رسالة طمأنة للعملاء، عقب انهيار البنك منذ عدة أيام.

وأضاف :"أتطلع للتعرف على عملاء بنك سيليكون فالي، لقد أتيت إلى هذا المنصب بخبرة في هذا النوع من المواقف، وكنت جزءا من فريق القيادة الجديد الذي انضم إلى فاني ماي في أعقاب الأزمة المالية في 2008-2009 وعملت رئيسا تنفيذيا لفاني ماي من 2012 إلى 2018".