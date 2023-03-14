وزير_الصناعة: مشروع الملك سلمان لبناء السفن سيخلق فرصا استثمارية ووظيفية

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن صندوق الاستثمارات العامة شريك أساسي في تحقيق مستهدفات رؤية 2030

وأوضح وزير الصناعة: نعمل مع صندوق الاستثمارات لضمان إيجاد الموردين المناسبين وتطوير نوعية الصناعات المطلوبة.

وأكد وزير الصناعة، في كلمته الافتتاحية بمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، اليوم الثلاثاء، أن مشروع الملك سلمان لبناء السفن سيخلق فرصا استثمارية ووظيفية.

وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان،إن استراتيجية صندوق الاستثمارات تهدف في إتاحة الفرص لتوريد المنتجات والخدمات لمشاريع المملكة.

وأضاف محافظ صندوق الاستثمارات العامة، أنه سيتم إطلاق منصة لمشاركة المعلومات حول الفرص المتاحة للمستثمرين والموردين من القطاع الخاص، ونستهدف ضخ تريليون ريال في المشاريع الجديدة محليا

وأكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة، في كلمته الافتتاحية بمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، اليوم الثلاثاء، أن القطاع الخاص شريك للصندوق في دعم وتنمية اقتصاد المملكة، ووضعنا استراتيجية لتنمية وتطوير 13 قطاعا في المملكة

وقال إن الصندوق استثمر 5 مليارات ريال في 4 شركات وطنية في قطاع المقاولات، ويستهدف ضخ تريليون ريال في المشاريع الجديدة محليا.

وأضاف الرميان، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحرص على مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني بمختلف مشاريعه الواعدة، وخصصت شركة روشن 30% من أراضيها للتطوير مع القطاع الخاص.

وأوضح : "عملنا على تهيئة البيئة المطلوبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية"، لافتا إلى الإعلان عن اتفاقيات خاصة بالقطاع الخاص في مؤتمر.