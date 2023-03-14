رئيس مجلس علماء #باكستان: عودة العلاقات بين #السعودية و #إيران خطوة مهمة لتعزيز السلام

قال رئيس مجلس علماء باكستان طاهر محمود أشرفي إن عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران خطوة إيجابية مهمة لتعزيز السلام الإقليمي والعالمي.

وأضاف في تصريح بمناسبة صدور البيان الثلاثي المشترك السعودي الإيراني الصيني ، إن التفاهم الدبلوماسي والاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين البلدين بحضور الصين سوف يساهم في تعزيز وتسريع العلاقات الشاملة وتطبيق الاتفاقيات الدبلوماسية والأمنية واحترام مبادئ حسن الجوار بين البلدين.

وأكد أنها خطوة بالغة الأهمية وضرورية وسوف تساهم في تخفيض حجم المشاكل الأمنية والتحديات الخطيرة التي تهدد وحدة العالم الإسلامي ومعاناة شعوب المنطقة من ويلات الحروب

وأعرب رئيس مجلس علماء باكستان، عن تقديره لجهود الرئيس الصيني جين بينغ ودوره الشخصي لتقريب المملكة العربية السعودية وإيران.

وقال إن البلدين اتفقا على إحياء الاتفاقات المبرمة خلال عامي 2001 و 1998 بشأن الأمن والتجارة مؤكداً أن المهم في هذه الاتفاقية أنها تتضمن التزام البلدين بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين بأي شكل من الأشكال .

ولفت إلى أن البيان الثلاثي أثار موجة من السعادة داخل أوساط المجتمعات العربية والإسلامية لأنه يساهم بشكل مباشر في وقف الخلاف ، وتفكيك المخططات المعادية التي فشل الأعداء في تنفيذها من خلال محاولاتهم المستمرة منذ عدة سنوات لإثارة الفتنة والخلاف والنزاع والصراع بين الأشقاء في الدول الإسلامية على أساس نشر مفهوم الطائفية والحقد والكراهية والتطرف والانحراف الفكري والإرهاب .