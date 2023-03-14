خدمة شحن ملاحية جديدة تربط #المملكة بشبه #القارة_الهندية

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم، عن إضافة تحالف شركات Milaha, Unifeeder2, X-Press Feeders”" خدمة شحن ملاحية جديدة "IMX" إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بهدف ربط المملكة بشبه القارة الهندية وتوفير خدمات إضافية أمام المستوردين والمصدرين وتعزيز الحركة التجارية.

يأتي ذلك في إطار المبادرات التي أطلقتها "موانئ" وتحقيقًا لأهدافها الإستراتيجية بـ"تحسين مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خدمات الشحن وخطوط الملاحة العالمية" اتساقًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط ثلاث قارات.

وتربط الخدمة الجديدة ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بعدد 6 موانئ عالمية هي: "جبل علي، وخليفة الإماراتيان، ونافا شيفا، هازيرا سورات، وموندرا في الهند، وحمد القطري"؛ بعدد 3 سفن تبلغ طاقتها الاستيعابية 3500 حاوية نمطية.

وكانت "موانئ" قد أعلنت في شهر يناير لعام 2023م عن إضافة كبرى الخطوط الملاحية عدد 5 خدمات جديدة إلى موانئ "جدة الإسلامي، والملك عبدالعزيز بالدمام، والجبيل التجاري" تُسهم في ربط المملكة بعدد 43 ميناءً عالميًا.

يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، الذي يأتي في المركز الـ 14 عالميًا في مؤشر أداء كفاءة موانئ الحاويات" الصادر عن البنك الدولي، يشهد برامج تطوير مُستمرة تُسهم بدورها في تعزيز إنتاجيته ورفع كفاءته التشغيلية، وتدعم قدراته التشغيلية واللوجستية النوعية.

ويُعد الميناء؛ الميناء الرئيس للمملكة على ساحل الخليج العربي، حيث يتميز بموقعه الذي يُعد نافذة تجارية متكاملة تربط المملكة بالعالم، ومساحته التي تصل إلى 19 كم2، ووجود 43 رصيفاً تصل طاقتها الاستيعابية إلى 105 ملايين طن.