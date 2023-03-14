أعزب ولديه #سجل_تجاري.. هل يشمله الدعم؟.. “#حساب_ المواطن” يجيب  

كشف برنامج "حساب المواطن" عن مدى إمكانية حصول الشاب الأعزب ولديه سجل تجاري على الدعم.

وأوضح "حساب المواطن" في رده على استفسار أحد المغردين على "تويتر"، أنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل (صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات- الكليات- المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري- حكومي- خاص).

وأضاف أنه في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند.

وأكد أنه في حال وجود سجل تجاري لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (سجل تجاري) وإضافة الدخل، وفي حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشمله الدعم.