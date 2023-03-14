إغلاق محال تجارية وضبط 290 مخالفةً في #جازان

أغلقت أمانة جازان 9 محال تجارية لمخالفتها الاشتراطات البلدية، وضبطت نحو 290 مخالفةً لعددٍ من المحال التجارية والأسواق لمخالفتها الاشتراطات البلدية وأنظمة صحة البيئة، من خلال 538 جولةً رقابيةً تفتيشية خلال شهر فبراير الماضي.

ونفّذت أمانة منطقة جازان ممثلةً في بلدية محافظة أبو عريش جولات رقابيةً تفتيشية على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية والمحال الصحية والأسواق والمطاعم، للتأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على جميع المحال التجارية والغذائية والتزامهم بالاشتراطات الصحية.

مصادرة 560 كيلو جراماً من المواد الغذائية

وأوضح رئيس بلدية محافظة أبو عريش المهندس أحمد بن عبدالله حكمي، أنه جرى خلال الجولات مصادرة 560 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 9 محال تجارية لمخالفتها الاشتراطات البلدية، وتحرير 290 مخالفةً لعددٍ من المحال التجارية والأسواق لمخالفتها الاشتراطات البلدية وأنظمة صحة البيئة، فيما بلغ عدد طلبات التراخيص المعتمدة للمحال التجارية 183 طلباً.