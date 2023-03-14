مغادرة الطائرة السعودية السادسة عشر لإغاثة ضحايا #الزلزال في #سوريا و #تركيا (صور)

غادرت مطار الملك خالد الدولي، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية السادسة عشر، متوجهة إلى مطار «غازي عنتاب» في جمهورية تركيا، وتحمل على متنها 86 طناً و19 كيلو غراماً من المواد الإيوائية، تشتمل على 1700 خيمة، و10 آلاف و800 حقيبة شتوية، و2520 فرش نوم، و1800 بطانية.

يأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي، الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيداً للدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية.