برنامجان ومنصة.. #صندوق_الاستثمارات_العامة يُعلن عن 3 مبادرات لتمكين القطاع الخاص #عاجل

بالتزامن مع تدشين منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أعلن الصندوق عن 3 مبادرات رئيسية ضمن جهوده لتمكين شركات القطاع الخاص المحلّي، تهدف إلى دعم وتمكين القطاع الخاص، والمساهمة في تحفيز نمو المحتوى المحلّي.

برنامج تنمية المحتوى المحلّي «مساهمة»

أولى هذه المبادرات تتمثل في برنامج تنمية المحتوى المحلّي «مساهمة»، الذي يهدف إلى زيادة مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي إلى 60% بنهاية عام 2025، عبر عمل الصندوق وشركاته التابعة على المساهمة في تعزيز المحتوى المحلي لمشاريع شركات الصندوق في كافة مراحل أعمالها، من خلال اتباع السّياسات ودعم الممارسات المعنية لأعمال المشتريات.

برنامج تطوير المورّدين

يدعم برنامج تطوير المورّدين تطوير قدرات ومهارات المورّدين المحليين، لتلبية المتطلبات المتزايدة لشركات الصندوق التابعة. وخلال عام 2023، سينظم الصندوق مجموعة من الدورات للمورّدين لقطاع المقاولات؛ لمساعدة المقاولين من المستوى الثاني والثالث على إعداد شركاتهم للتأهّل كموردين.

منصّة القطاع الخاص

تهدف منصة القطاع الخاص إلى تمكين شركات القطاع الخاص المحلّي؛ من خلال التعرف على الفرص المتاحة والاستفادة منها؛ لتعزيز دورها كمستثمر وشريك رئيسي في استثمارات الصندوق وكمورّد في مشاريع الصندوق وشركات محفظته. وتم إطلاق هذه المنصة، اليوم، وهي تضم أكثر من 100 فرصة متاحة، على أن يتم تحديثها وتحسينها باستمرار.

جيري تود

بهذه المناسبة، قال جيري تود، مدير إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة، إن تمكين القطاع الخاص يعد من أهم أولويات الصندوق، نظراً لدوره المهم في نمو الاقتصاد المحلّي وتطويره.

وأضاف: «ضمن جهودنا لتعزيز نمو المحتوى المحلّي، وتطوير القطاعات المحليّة، أطلقنا برنامج تنمية المحتوى المحلّي (مساهمة)، وبرنامج تطوير المورّدين، لبناء شراكات مثمرة مع المورّدين على المدى الطويل، والتركيز على رفع مستوى المحتوى المحلي في أنشطة وعمليات الصندوق وشركاته التابعة، بما يعزّز القدرات المحلية، ويُسهم في تعزيز تنافسية المنتجات الرئيسية، ويحسّن سلاسل الإمداد، ويحفّز الابتكار في الاقتصاد المحلي».

وواصل: «ومن خلال إطلاق منصة القطاع الخاص، فإننا نجدّد التزامنا بتمكين الشركات المحلية وتوسيع آفاقها للنمو والازدهار، عبر تعزيز دورها كمستثمر وشريك في استثمارات الصندوق، وكمورّد في مشاريع الصندوق وشركات محفظته».

منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص

جرى اليوم افتتاح منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، الذي سيستمر لمدة يومين، في فندق «فورسيزونز» بمدينة الرياض، وهو إحدى مبادرات الصندوق لتمكين القطاع الخاص، ويُعد الأوّل من نوعه.

وشهد الحدث حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الصندوق وشركاته التابعة، وعدد من الجهات الحكومية، إلى جانب 4000 مشارك من القطاع الخاص، وأكثر من 50 جناحاً للشركات التابعة للصندوق.

وتأتي هذه المبادرات تماشياً مع أحد أهداف صندوق الاستثمارات العامة المتمثّلة في زيادة المحتوى المحلي إلى نسبة 60% بحلول عام 2025، ودعم القطاع الخاص في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 65٪ بحلول عام 2030، واستحداث فرص العمل، وتوطين التقنية، ونقل المعرفة للمملكة.