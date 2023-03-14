طارق_حامد يواجه شبح الايقاف مع #الاتحاد

ينتظر طارق حامد لاعب فريق الاتحاد، شبح الإيقاف والغرامة بعد تلفظه بلفظ خارج للصربي فلاديمير ستويكوفيتش حارس مرمى الفيحاء، خلال مباراة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأثناء تنفيذ ركلات الترجيح أيضًا، انتشر فيديو لاشتباك لفظي بين لاعب وسط النمور طارق حامد، وحارس الفيحاء فلاديمير ستويكوفيتش، وسط ادعاءات لم يتسن لنا التأكد منها، بقيام الأول بالتلفظ بلفظ غير أخلاقي تجاه الثاني.

وكان الاتحاد قد تأهل لنصف النهائي على حساب نظيره فريق الفيحاء بركلات الترجيح ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأعلن القانوني الرياضي أحمد الشيخي، في تصريحات تلفزيونية، معاقبة طارق حامد بالإيقاف مباراتين، وغرامة مالية 20 ألف ريال سعودي، في حال إدانته رسميًّا.

وأشار القانوني الرياضي، إلى أن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بإمكانها التدخل في قضية نجم الاتحاد، في 3 حالات هي

تقرير الحكم وظهور اللقطة في الناقل الرسمي للمسابقة وشكوى رسمية من الشخص المتضرر "ستويكوفيتش".

وأوضح أحمد الشيخي، أن لفظ حامد، ظهر بوضوح في الفيديو، لذلك ستتدخل اللجنة على الأغلب، وتعاقب نجم الاتحاد، على الرغم من عدم كتابة أي شيء عن الواقعة في تقريره.

وعلق الناقد والإعلامي عبدالعزيز المريسل على لقطة المصري طارق حامد لاعب الاتحاد، مع حارس الفيحاء فلاديمير خلال لقاء كأس الملك.

وقال المريسل عبر حسابه علي تويتر: سمعت ما تحدث به طارق حامد صوب حارس الفيحاء وللأسف أن يحدث ذلك والقناة الناقلة والرسمية للدوري السعودي نقلته بكل وضوح صوت وصورة .

وتابع: يتعين على لجنة لانضباط والأخلاق أن تتدخل من تلقاء نفسها وتطبيق اللوائح بحقه.