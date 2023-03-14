الموعد والقنوات الناقلة لمباراة #مانشستر_سيتي ضد #لايبزيج #دوري_أبطال_أوروبا

يستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، نظيره لايبزيج الألماني الثلاثاء، على ملعب الاتحاد في قلب مدينة مانشستر، في إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، علما بان نتيجة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1 في ألمانيا قبل أسبوعين

وتقام مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج في الحادية عشر من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة " beIN Sports 1 HD Premium".

ولم يتمكن أي فريق من وضع قدمه في الدور الربع نهائي؛ عقب انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل، ويحتاج الثنائي إلى تحقيق الفوز بأي نتيجة؛ من أجل حجز مقعدًا له بصورة رسمية إلى الدور الربع نهائي، ويرغب بيب جوارديولا مدرب السيتزنز في استغلال عامل الأرض والجمهور من أجل حسم اللقاء.

أما في حالة التعادل؛ سواء كان السلبي أو الإيجابي؛ فإنه سوف يتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية، وفي حالة استمرار التعادل كما هو؛ فإنه سوف يتم حَسم نتيجة اللقاء؛ من خلال اللجوء إلى ركلات الترجيح.