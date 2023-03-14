تعرف على طريقة وموعد التقديم.. #الأرصاد يعلن توفر 54 #وظيفة شاغرة #عاجل #فتح_التوظيف #المسمي_الوظيفي

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توفّر 54 وظيفة شاغرة.

وأوضح «الأرصاد» عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أن هذه الوظائف متوفرى في البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب.

وأفاد بأن التقديم سيكون بدءاً من اليوم الثلاثاء الموافق 14 مارس الجاري ولمدة 10 أيام، مبيناً أنه للإطلاع على الوظائف يرجى مسح الكود المرفق، وإرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي [email protected].

وتتضمن شروط التقديم وفقاً للمركز التالي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ووجود الخبرة والمؤهل المطلوب، وإرفاق السيرة الذاتية بصيغة PDF، والإلمام باللغة الإنجليزية، وكتابة مسمى الوظيفة في موضوع البريد.

وأشار المركز إلى أن يحق له استبعاد من لا تنطبق عليه الشروط، وإلغغاء الوظيفة في حال عدم تقدم مرشح مناسب.