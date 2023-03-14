أول تعليق من #الكرملين حول عقد لقاء بين #بوتين و #ترامب

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم، حقيقة الأنباء المتداولة حالياً حول احتمالية عقد لقاء يجمع بين الرئيس الروسي فيادمير بوتين، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال «بيسكوف» في تصريحات نقلتها وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء: « لم يتم حتى الآن أي حديث أو طرح أي مبادرات جدية مفصلة بخصوص عقد لقاء محتمل بين الرئيس بوتين والرئيس الأمريكي السابق ترامب».

وشدد على أن الاتصالات بين موسكو وواشنطن كانت أكثر كثافة خلال عهد «ترامب»، أما الآن فالعلاقات في أدنى مستوياتها، مضيفاً: «لا توجد في الوقت الحالي أي اتصالات بين الدولتين على أعلى مستوى».

وتابع: «كما تعلمون، لا توجد بشكل عام اتصالات مع واشنطن على أعلى مستوى الآن، وهناك العديد من القنوات الفنية للتواصل. طبعا العلاقة، في الوقت الحالي في أدنى مستوياتها. خلال فترة ترامب، كان التواصل أكثر كثافة، وإن لم يكن خالياً من المشاكل. دعونا نرى ما سيحدث لاحقاً».

وفي وقت سابق، قال دونالد ترامب إن «حجم المساعدة لأوكرانيا، حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، سيرتبط بنتائج اجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين».