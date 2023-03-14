استعداداً للصيف.. بدء تجربة #تبريد_الطرق في #الرياض (فيديو)

اكتسى عدد من شوارع الرياض باللون الأبيض، ضمن تطبيق أول تجربة لتبريد الطرق في المملكة، استعداداً لقدوم فصل الصيف.

وبدأت الهيئة العامة للطرق بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أمس، في تجربة الدراسة البحثية الخاصة بـ«تبريد الأسطح الأسفلتية».

وتأتي أسباب هذه التجربة نظراً لكون الطرق تمتص درجة الحرارة في أثناء النهار، وتصل درجة حرارة الطرق في بعض الأحيان إلى 70 درجة مئوية، ثم تُعيد إطلاق هذه الحرارة ليلاً، مما يسبب ظاهرة علمية تسمى «الجزيرة الحرارية» التي تؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة، وتلوث الهواء.

ولمعالجة ظاهرة «الجزيرة الحرارية» تم البدء في تجربة استخدام مايعرف بـ«الأرصفة الباردة»، وهي عبارة عن عدة مواد محلية الصنع، لها القدرة على امتصاص كميات أقل من الأشعة الشمسية، من خلال قدرة هذه المادة على عكس الأشعة، ومن ثم تكون درجة حرارة سطحها أقل من الأرصفة التقليدية، وتناسب هذه المادة الطرق المحيطة بالمناطق السكنية.

وتهدف هذه التجربة لخفض درجة الحرارة في الأحياء والمناطق السكنية، وتقليل الطاقة المستخدمة في تبريد المباني، وتقليل آثار تغير المناخ، ما يسهم في توفير بيئة أكثر راحة، في مناطق الانتظار، والمناطق التي يتجمع فيها الناس.