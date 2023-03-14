اتفاقية لتهيئة #المساجد لذوي الإعاقة في #حائل

وقع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة حائل، أمس، اتفاقية لتهيئة مساجد المنطقة لذوي الإعاقة، بالتعاون مع نادي الطائي.

التوقيع جاء بحضور مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية، الشيخ محمد السميري، ورئيس مجلس إدارة نادي الطائي، تركي الضبعان.

وتهدف الاتفاقية إلى تهيئة جوامع ومساجد منطقة حائل بمسارات خاصة لخدمة ذوي الإعاقة، والتعاون بخصوص المساجد غير المهيئة لمسارات ذوي الإعاقة وتفعيل الخدمات، من خلال ضوابط ومعايير هندسية تقرها جهات الاختصاص، ويتم تنفيذها من خلال نادي الطائي بالتعاون مع فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في حائل.