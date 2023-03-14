«غرامة  100 ألف ريال»… ماذا تفعل حال هروب العاملة المنزلية؟ (فيديو) #عاجل

كشف المستشار القانوني، إبراهيم المشعل، عقوبة من يأوي عمالة هاربة، والإجراءات الواجب إتباعها من قبل الكفيل عند هروب العاملة المنزلية.

وقال «المشعل» خلال استضافته في برنامج «اليوم» على قناة «الإخبارية»: «إن أول إجراء متبع مهم ينبغي على الكفيل إتباعه عند هروب خادمته هو إبلاغ مركز الشرطة».

وأضاف: «الخطوة الثانية تتمثل في تقديم بلاغ الهروب، لأن هذه الخادمة أو العاملة تقع في نطاق مسؤوليتك، وبالتالي تقديم هذا البلاغ يخلي عنك مسؤولية ما قد يمكن أن يحدث».

وشدد المستشار القانوني كذلك على أهمية إبلاغ مكتب العمل ولجان الفصل في خلافات الأعمال المنزلية، كي تحفظ حقك.

وأفاد بأن نظام «الاتجار في الأشخاص» نص على معاقبة الشخص الذي يمارس أعمال إيواء العمالة الهاربة ويتاجر في هذا المجال بالسجن 5 سنوات، إذا ثبت هذا الأمر.

وتابع: «نظام الإقامة ينص على أن كل من يأوي أو يحاول إيواء العمالة، تكون عقوبته غرامة من 25 إلى 100 ألف ريال، إلى جانب السجن، أو كلا العقوبتين».

ويمكن معاقبة العاملة المخالفة الهاربة بغرامة تصل إلى 2000 ريال، وإبعادها عن المملكة، أمام لجنة الفصل في الخلافات العماليةـ، وفق المستشار القانوني.