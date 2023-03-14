تفاصيل نظام #كأس_العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا و104 مباريات

كشفت تقارير صحيفة اليوم الثلاثاء عن نظام بطولة كأس العالم 2026 والتي ستشهد مشاركة 48 منتخبا ليصل عدد المباريات لـ 104 مباراة تقام خلال 39 يوما.

وأكدت شبكة "ذا أثليتك" البريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيوافق على هذا النظام في اجتماعه خلال المؤتمر السنوي المقرر عقده اليوم في كيجالي عاصمة رواندا.

وأوضح التقرير أن نسخة 2026 ستشهد مشاركة 48 منتخبا لأول مرة وتستضيفها كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الشبكة إلي إقامة دور المجموعات بمشاركة 4 منتخبات على 12 مجموعة بدلا من مشاركة 3 منتخبات على 16 مجموعة.

وأضافات أن فيفا يفكر في إقامة دور المجموعات من 4 منتخبات عوضا عن 3 وسيتأهل أول وثان كل مجموعة بالإضافة لـ أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات لدور الـ 32 الذي يبدأ من خلاله الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية.

وزاد التقرير وسيقلص فيفا فترة تحضيرات المنتخبات قبل البطولة من 23 يوما إلى 16 خاصة مع زيادة عدد أيام البطولة من 30 إلى 39 يوما.

وستتغير خريطة استضافة المباريات مع زيادة عدد المباريات حيث كان من المفترض أن تستضيف أمريكا 60 منتخبا وكندا والمكسيك 10 مباريات لكل منهما.

ويتأهل 16 منتخبا من أوروبا و9 من إفريقيا و8 من آسيا و6 من أمريكا الشمالية ومثلها من الجنوبية و2 من أوقيانوسيا، فيما يُحسم مقعدين عن طريق الملحق العالمي.

وأصبحت نسخة قطر 2022 آخر نسخة تشهد مشاركة 32 منتخبا في كأس العالم والتي بدأت لأول مرة منذ فرنسا 1998.