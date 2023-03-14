«الأسطول الأول».. #طيران_الرياض يوقع اتفاقية لشراء 72 طائرة #بوينج #عاجل

وقعت شركة «طيران الرياض» اتفاقية مع شركة «بوينج» العالمية، لطلب أول أسطول طائرات مكون من 72 طائرة «بوينج دريملاينر» من طراز «787-9».

وتضمن الاتفاقية بين «طيران الرياض» و«بوينج» تزويد الناقل الجوي الوطني الجديد بـ 39 طائرة من طراز «787-9 دريملاينر»، مع احتمالية شراء 33 طائرة إضافية.

وتعد هذه الاتفاقية ضمن أكبر 5 طلبات تجارية لأسطول الطائرات من حيث القيمة في تاريخ شركة «بوينج».

ومن المتوقع أن يساهم «طيران الرياض» في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة بــ 75 مليار ريال، واستحداث أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة

ويسعى الناقل الجوي الجديد من صندوق الاستثمارات العامة إلى تعزيز مكانة المملكة لتكون مركزاً عالمياً للطيران.

ورحب البيت الأبيض بـ«الاتفاق المهم بين السعودية وشركة بوينج»، متوقعاً أن «يدعم الاتفاق الوظائف الأمريكية، ويمثل علامة فارقة في التعاون بين المملكة وقطاع تصنيع الطائرات في الولايات المتحدة».

وأضاف البيت الأبيض في بيان: «ستدعم هذه الصفقات مجتمعة ما يزيد على مليون وظيفة في الولايات المتحدة، وذلك في سلسلة التوريد المتعلقة بقطاع الطائرات في 44 ولاية».