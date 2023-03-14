بسبب #برشلونة.. رئيس #رابطة_الدوري_الإسباني: أشعر بالخزي ونمر بلحظة سيئة

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، أن كرة القدم في بلاده تمر بأسوأ لحظة لها على الإطلاق بسبب قضية فساد التحكيم المتعلقة بنادي برشلونة الإسباني، بعدما وجه ممثلو الإدعاء العام الأسبوع الماضي اتهامات صريحة للنادي الإسباني بشأن التورط مع التحكيم لتسهيل كافة الأمور لصالح الفريق الكتالوني في المباريات.

وقال تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "إنها أسوأ لحظة أتذكرها المشكلة تكمن في أن سمعة كرة القدم لدينا على المحك أشعر بالخزي ليس لدينا تفسيرا واضحا من نادي برشلونة لما يحدث"

وأشار إلى أن الأزمة تكمن في أن هناك مدفوعات أقر بها برشلونة لنائب رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد وهذا شئ غير طبيعي، ويثير الشكوك بالطبع.

ويواجه نادي برشلونة خطر الاستبعاد من البطولات الأوروبية خلال الفترة المقبلة، في ظل التحقيقات الجارية، الأمر الذي يهدد مشاركة البارسا في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل في ظل انفراده بصدارة جدول ترتيب الليجا حاليا ويأتي ريال مدريد في الوصافة.