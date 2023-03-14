وصول والد #ميسي إلى المملكة للتفاوض مع #الهلال

وصل خورخي ميسي، والد ووكيل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، منذ قليل، إلى الأراضي السعودية، حيث كان في استقباله رئيس أكاديمية مهد الرياضية الأستاذ عبدالله حماد وأحد المقربين من سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل.

وظهرت بعض الصور من وصول والد ميسي والذي يعتبر وكيل أعمال ابنه وذلك في الأراضي السعودية".

ويشار إلى أن هناك مفاوضات بين ميسي وأحد الأندية السعودية، حيث تؤكد التقارير أن الاسم الأبرز هو نادي الهلال، الذي يستعد لفعل أي شيء من أجل التعاقد مع البرغوث، وجعل العالم يستمتع مرة أخرى بالمنافسة مع كريستيانو رونالدو مهاجم النصر.