ضبط 65 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي في أماكن ممنوعة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 65 مخالفًا لنظام البيئة، بواقع 44 مواطنًا، ومواطن خليجي، و20 مُقيمًا من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 1292 متنًا من الإبل، و450 رأسًا من الأغنام، في أماكن يمنع فيها الرعي، في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

‏وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبد الرحمن العتيبي، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبيناً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

‏‎وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.