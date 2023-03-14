بورصات_الخليج تتراجع بفعل انهيار بنوك أمريكية

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض، اليوم الثلاثاء، متأثرة بمخاوف من عدوى انهيار البنوك بعد انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي.

وترتبط عملات معظم دول الخليج بالدولار، وعادة ما تحذو قطر والسعودية والإمارات حذو أي تغيير في السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وهبط المؤشر السعودي عند الإغلاق واحدا بالمئة متأثرا بانخفاض سهم رتال للتطوير العمراني 0.8 بالمئة وسهم مصرف الراجحي 1.1 بالمئة.

وتراجع مؤشر دبي 1.5 بالمئة مواصلا الخسائر للجلسة الخامسة مع هبوط سهم بنك دبي الإسلامي 3.6 بالمئة.

وهوى مؤشر أبوظبي 1.8 بالمئة مدفوعا بانخفاض 2.7 بالمئة لسهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك الإمارات.

ونزل المؤشر القطري 1.9 بالمئة عند الإغلاق، وانخفضت أسعار النفط، وهو حافز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، بأكثر من دولارين للبرميل، لتفاقم بذلك انخفاض اليوم السابق بعد أن هز انهيار بنك سيليكون فالي أسواق الأسهم وأثار المخاوف من أزمة مالية جديدة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.5 بالمئة مع تراجع سهم البنك التجاري الدولي اثنين بالمئة.