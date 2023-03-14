20 ألف نقطة لتوزيع 40 مليون لتر من #ماء_زمزم على زوار #المسجد_الحرام في #رمضان (صور)

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 20 ألف نقطة لتوزيع أكثر من 40 مليون لتر من ماء زمزم المبارك على المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام، خلال شهر رمضان المبارك، مع مراعاة تقديمها بطرق سهلة ومريحة باستخدام أحدث الأليات والتقنيات المتوفرة، لضمان نقاوتها وفق معايير عالمية.

وقال مدير إدارة سقيا زمزم في المسجد الحرام، عبد الرحمن الزهراني، إن الإدارة جهزت 30 ألف حافظة لماء زمزم المبارك، مع توزيعها في جميع أنحاء المسجد الحرام، إضافة إلى المشربيات الرخامية الموزعة في المساحات الداخلية والخارجية، علاوة على تجنيد 1423 كادراً بشرياً لضمان الكفاءة وتحقيق الجودة في تقديم الخدمات.

وأضاف: «الرئاسة تمكنت من تحقيق نقلة نوعية عبر تقديمها لماء زمزم المبارك من خلال تقنية الروبوت، والعربات الذكية التي يصل عددها إلى 80 عربةً ذكيةً، لتغطية الكثافة العددية في المسجد الحرام، وتوفير عبوات ماء زمزم داخل صحن المطاف، وخلال إقامة الدروس العلمية واللقاءات والندوات والمحاضرات التوجيهية والإرشادية».

كما تشمل الخطة تغطية مواقع الجنائز، وموقع المكبرية، ومواقع الأشخاص ذوي الإعاقة، والمصليات الرجالية والنسائية، مع توفير 250 شنطة لعبوات ماء زمزم المبارك لتقديمها إلى قاصدي البيت العتيق، وفق مدر إدارة سقيا زمزم في المسجد الحرام.

وأشار إلى أن الإدارة عمدت على تعزيز المتابعة في جميع المواقع على مدى 24 ساعة، للتأكد من سلامة وتغطية جميع الاحتياجات في المشايات والمواقع المختلفة، والتعاون مع قوة أمن المسجد الحرام والإدارة العامة لمرور العاصمة المقدسة، لتأمين وانتقال وسلاسة حركة المركبات الخاصة بماء زمزم المبارك.

وكشف أن الكوادر البشرية تكثف من الجولات الإشرافية والرقابية، وأخذ عينات عشوائية وإرسالها للمختبر الخاص بإدارة سقيا ماء زمزم، للتأكد من جودته، ومتابعة صيانة العربات والثلاجات الخاصة بالتبريد.