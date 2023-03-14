بالأرقام.. تفاصيل جلسة والد #ميسي مع إدارة #الهلال

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن تفاصيل الجلسة التي تمت بين خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان وبين مسؤولي نادي الهلال السعودي.

ورصدت الكاميرات تواجد والد النجم الأرجنتيني ووكيل أعماله في مطار جدة، والتقائه مع بعض المسؤولين الممثلين للرياضة السعودية، إلى جانب عقد جلسة مع بعض ممثلي الهلال السعودي للتفاوض معهم بعد أن بات ميسي قريبًا من مغادرة باريس سان جيرمان مع اقتراب نهاية عقده في الصيف.

وبحسب شبكة RMC الفرنسية، فإن والد ميسي اشترط حصول نجله وموكله على راتب يقارب 600 مليون يورو من أجل الموافقة على اللعب مع الهلال السعودي، وتحديدًا جاء الطلب صريحًا بالحصول على راتب أكثر من كريستيانو رونالدو في الجلسة التي جمعت بين الطرفين على طاولة التفاوض لأول مرة في جدة منذ ساعات قليلة.