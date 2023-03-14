النصر يكرم ضيافة #أبها ويتأهل لنصف نهائي #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين

نجح فريق النصر في التأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وذلك بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره أبها بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسول بارك

سجل أول أهداف النصر سامي النجعي في أول 9 ثواني من عمر المباراة ليعتبر بذلك أسرع هدف في تاريخ بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأضاف الثاني عبد الله الخيبري بعدما استلم عرضية من الجانب الأيسر من كونان، ليقابلها الخيبري من داخل منطقة الجزاء ويسددها قوية أرضية لتسكن شباك حارس أبها، وأضاف محمد مران الهدف الثالث للنصر بعد عرضية من الجانب الأيمن.

وسجل هدف أبها الوحيد عبد الفتاح آدم في الدقيقة 69 بعد متابعة للكرة المرتدة من حارس النصر.

وشهد اللقاء إشهار البطاقة الصفراء في وجه البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو مع نهاية الشوط الأول بعدما اعترض على حكم اللقاء.

وبذلك يتأهل النصر للدور نصف النهائي ليواجه نظيره نادي الوحدة الذي تغلب على الباطن بنتيجة 2-1 في الدور ربع النهائي أيضًا.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: جيسلان كونان، ألفارو، عبد الإله العمري، سلطان الغنام.

الوسط: عبد الله الخيبري، عبد المجيد الصليهم، عبد الرحمن غريب، سامي النجعي، محمد مران

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

بينما ضم تشكيل أبها كلًا من:

حراسة المرمى : ديفيس ايباسي

الدفاع: فهد الجميعة - أمين عطوشي - عبدالله الزوري - سعد ناطق

الوسط : اوروش ماتيتش - زكريا سامي - ادريس صديقي - صالح العمري - نواف الصعدي

الهجوم: سعد بقير