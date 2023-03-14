المغرب ينضم إلى ملف #إسبانيا و #البرتغال لاستضافة #كأس_العالم_2030

قررت المملكة المغربية، الدخول في الملف المرشح لاستضافة كأس العالم 2030 إلى جانب دولتي إسبانيا والبرتغال، بشكل رسمي، والذي سيتم مناقشته تمهيدًا لإعلان الملف الفائز باستضافة البطولة في العام المقبل

وخلال الرسالة الملكية بحضور ملك المغرب محمد السادس، في حفل جوائز كاف لأفضل إنجازات لعام 2022، تقرر إعلان دخول المغرب في الملف المرشح لاستضافة كأس العالم 2030 رفقة إسبانيا والبرتغال، والذي سينافس الملفات الأخرى المُرشحة لاستضافة هذه البطولة، ومن بينها ملف مصر والسعودية واليونان.

وتنوي مصر بصحبة السعودية واليونان، تجهيز ملف ثلاثي مشترك من أجل تنظيم البطولة الأكبر في تاريخ كرة القدم، والتي ستضم 48 منتخبًا.

وينافس ذلك الملف الأوروبي العديد من الملفات التي تنوي الترشح الي استضافة بطولة كأس العالم 2030، لعل أبرز هذه الملفات التي تضم الثلاثي المشترك المملكة العربية السعودية ومصر واليونان، وملف قارة أمريكا الجنوبية الذي يضم كلا من أورجواي والأرجنتين وأورجواي وتشيلي.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية، أن المغرب سيكون مرشحا بدلًا من أوكرانيا للانضمام إلى ملف أوروبا الذي يضم إسبانيا والبرتغال من أجل استضافة بطولة كأس العالم لعام 2030.

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بطولة كأس العالم 2026 بنسختها الجديد بمشاركة 48 منتخبا.