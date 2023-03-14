إنتر_ميلان يتجاوز عقبة #بورتو ويتأهل لربع نهائي #دوري_أبطال_أوروبا

حسم التعادل السلبي أحداث مباراة فريق إنتر ميلان أمام مضيفه بورتو البرتغالي، التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء باستاد "الدراجاو" بالبرتغال، في مباراة الإياب لدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023-2022.

واستفاد إنتر ميلان بفوزه على أرضه قبل أسبوعين 1-0، ليحسم التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة. وقبل نهاية اللقاء تعرض النجم البرتغالي لافيران بيبي لاعب بورتو، للطرد في الدقيقة 97.

جاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي : حراسة المرمى: أونانا/ خط الدفاع: دارميان، فرانشيسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني، دومفريس/ خط الوسط: نيكولو باريلا، تشالهان أوجلو، ميختاريان، فدريكو دي ماركو/ خط الهجوم لوتارو مارتينيز، دجيكو.

وكان العملاق الإيطالي فقط إلى التعادل في هذا اللقاء، سواء كان سلبيًا أو إيجابيًا، مما جعله يحقق ذلك ويتأهل بالفعل لربع النهائي.

وتأهل انتر ميلان الى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف بايرن ميونخ الألماني بعدما حصد 10 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 1 وخسارة 2 وتسجيل 10 أهداف وتلقي 7.

بينما حجز بورتو موقعه في الدور الحالي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة جمعه من الفوز في 4 مباريات والخسارة في 2 وتسجيل 12 هدفاً وتلقي 7.

وتاريخياً التقى فريقا انتر ميلان ضد بورتو في 6 مباريات استطاع خلالها النيراتزوري الفوز في 3 مباريات والخسارة في 1 والتعادل في 2.