“مدني #الدمام” يتمكن من إخماد حريقاً نشب في أحد معارض #السيارات بضاحية #الملك_فهد

تمكنت فرق الدفاع المدني بالدمام من إخماد حريقا نشب في أحد معارض السيارات بحي ضاحية الملك فهد.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني في تغريدة على "تويتر"، أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات، وما زالت إجراءات التحقيق جارية لتحديد أسباب الحريق.

وتأسس الدفاع المدني في أواسط عام 1343هـ لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحريق، والكوارث والحروب والحوادث المختلفة وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات، وسير العمل في المرافق العامة وحماية مصادر الثروة الوطنية في زمن السلم وحالات الحرب والطوارئ.