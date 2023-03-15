“#حساب_المواطن” يوضح المقصود بـ”#التابع_المُعال”

كشف برنامج "حساب المواطن" المقصود بالتابع المعال ضمن فئات التابعين للمستفيد الرئيس من الدعم بالبرنامج

وأشار البرنامج في تغريدة على"تويتر" إلى أن التابع المعال يقصد به، التابعين الذين يكون لرب الأسرة المتقدم حق ولايتهم أو احتضانهم قانونياً.

ولفت إلى أنه بإمكان الأرملة التسجيل وإضافة التابعين، وإرفاق المستندات المطلوبة وهي :(صك حصر ورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائل).

وكان حساب المواطن قد أودع في حسابات المواطنين المستفيدين من الدعم مستحقات الدفعة 64 ، دفعة شهر مارس في حسابات المشمولين بالدعم، وذلك يوم الخميس الموافق 9 مارس.